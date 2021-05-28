Во Владимирской области ожидается сильный дождь и град

Областное управление МЧС предупреждает о том, что в ближайшие 2-4 часа с сохранением до конца текущих суток в области ожидается гроза с дождем местами сильным. В отдельных районах град. Усиление юго-западного ветра с порывами до 15-17 м/с.

Данные погодные явления повышают риски возникновения ЧС, связанных с повреждением (обрывом) ЛЭП и линий связи, аварий на объектах энергоснабжения, нарушением в работе водоотводящих систем дождевых стоков, увеличением количества ДТП на трассах местного и федерального значения, повреждения сельскохозяйственных культур.

Жителей региона просят не оставлять транспорт под ветхими деревьями и слабоукрепленными конструкциями.