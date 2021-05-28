Во Владимире осужденного наказали за демонстрацию татуировок с запрещенной символикой

Владимирская прокуратура по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях провела проверку в федеральном казенном учреждении Т-2 УФСИН России по Владимирской области. Тридцатидевятилетний осужденный неоднократно публично демонстрировал среди других заключенных татуировки на теле с символикой запрещенного на территории России международного общественного движения «Арестантское уголовное единство». Эти изображения он нанес ранее за пределами тюрьмы в знак приверженности к воровским традициям. В этой связи спецпрокурором вынесено постановление о возбуждении в отношении осужденного дела об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ (пропаганда либо публичное демонстрирование символики организаций, пропаганда либо публичное демонстрирование которых запрещены федеральными законами). По результатам его рассмотрения на виновное лицо наложен штраф.