Кольчугинец, попытавшийся распространять наркотики, отправится в колонию

В октябре прошлого года договорился с другим человеком о том, чтобы сбывать наркотики желающим. Согласно распределенным ролям, он должен был получать от данного лица информацию о месте, где находится приготовленная для незаконного оборота крупная партия наркотиков, забирать ее, расфасовывать на более мелкие партии и с целью последующего сбыта наркопотребителям создавать тайники, в том числе на территории Кольчугино. А потом сообщать подельнику местонахождение и адреса «закладок». Реализуя свой умысел и действуя согласно распределенным ролям, 14 декабря 2020 года местный житель, получив адрес местонахождения организованного тайника с крупной партией, забрал из него наркотическое средство в крупном размере, которое стал незаконно хранить при себе и в багажнике автомашины. Завершить до конца совместный умысел на незаконный сбыт наркотических средств они не смогли, так как кольчугинца задержали сотрудники полиции. Признав П. виновным в покушении на незаконный сбыт наркотических средств группой лиц по предварительному сговору в крупном размере, суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок семь лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.