В субботу в центре Владимира будут собирать окурки

В субботу, 29 мая, муниципальный "Молодежный центр" и молодежный клуб "Евроклуб" присоединятся к международной экологической акции по сбору окурков с улиц города. Акция проводится с участием Эрлангенского дома и молодежи Владимира.

Акцию по сбору окурков с улиц городов придумала организация Hebdo Ecolo из французского города Ренн. В ней участвует молодежь и германских городов-партнеров Владимира — Эрлангена и Йены. Окурки от сигарет составляют наибольшую часть от всего выбрасываемого мусора. В мире ежегодно курильщики загрязняют планету, выбрасывая 2,5 млн тонн окурков. При этом окурки в природе довольно медленно разлагают — до 3 лет.

Сбор участников акции во Владимире состоится 29 мая в 15.00 у памятника Андрею Рублеву на Соборной площади. Молодые владимирские эко-активисты и волонтеры будут очищать улицы и площади Владимира от окурков как в центре, так и в "спальных" районах города.