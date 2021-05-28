Во Владимире оштрафовали водителя, посадившего ребенка за руль

Как рассказали в УМВД России по Владимирской области, 21 мая при мониторинге правоохранители обнаружили видеозапись, на которой у водителя автомобиля, находящегося в потоке едущего транспорта, на коленях сидит ребенок. По данному факту УМВД России по Владимирской области было назначено проведение проверки. В ходе проверки сотрудники полиции детально изучили видеозапись и реализовали комплекс необходимых мероприятий, в результате которого установили личность водителя – им оказался двадцатишестилетний местный житель. Мужчина признал свою вину, объяснив, что во время управления автомобилем посадил на колени своего ребенка. Полиция в отношении правонарушителя составила протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч.3 ст. 12.23 КоАП РФ (нарушение требований к перевозке детей, установленных Правилами дорожного движения) и вынесла постановление о наложении административного штрафа в размере 3 000 рублей, а также провели беседу о недопустимости нарушения правил дорожного движения.