Более 200 миллионов рублей в бюджете Владимирской области заложили на подготовку к зиме

На майском заседании Законодательного Собрания внесли очередные поправки в бюджет. И из почти двух миллиардов рублей 355,3 млн будут потрачены на нужды ЖКХ. В частности на подготовку к отопительному сезону муниципалитетам депутаты Заксобрания дополнительно выделили 228,2 миллиона рублей.

За счет этой суммы планируется реконструкция котельной в городе Суздаль и модернизация сетей водоснабжения в округе Муром, Уршельском и Никулино Гусь-Хрустального района, Суздале, Собинке, Коврове, Вязниковском, Гороховецком, Кольчугинском, Суздальском и Юрьев-Польском районах. Кроме того, парламентарии рекомендовали обладминистрации заложить дополнительные 258 млн рублей на модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры при следующем распределении расходов региональной казны.

Отдельно стоит отметить, что депутаты заложили 40,3 млн рублей (к уже заложенным изначального 17,8 млн) на переселение 126 человек из печально известных собинских "казарм". Всех должны переселить до 2024 года. Напомним, собинские казармы – комплекс зданий постройки конца 19 века, признанный памятником архитектуры регионального значения.