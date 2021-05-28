В Камешковском районе в сгоревшей легковушке обнаружено тело пассажира

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, в 00.01 диспетчерам пожарной охраны поступил сигнал о происшествии в Каменово. По информации звонивших, легковушка вылетела в кювет и загорелась.

Прибывшие на место огнеборцы обнаружили «Ладу», объятую пламенем. Пожар быстро ликвидировали, общая выгоревшая площадь составила пять квадратных метров.

В ходе тушения на пассажирском сиденье было обнаружено тело погибшего, его личность в настоящее время устанавливают правоохранительные органы.

По факту произошедшего проводится проверка, устанавливаются обстоятельства инцидента.