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Происшествия28 мая 2021 9:21

Под Меленками из разбившейся машины деблокировали водителя и пассажира

ДТП случилось в деревне Приклон на улице Центральная в первом часу ночи 28 мая
Алексей КОТМЫШЕВ
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Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Управление ГИБДД УМВД России по Владимирской области, по предварительной информации, около 00.10 легковой автомобиль вылетел в кювет и врезался в столб. В результате аварии пострадали два человека.

На место прибыли экипаж ДПС, подразделения МЧС, а также бригада скорой медицинской помощи. Водитель и пассажир легковушки пострадали, сотрудникам МЧС пришлось проводить их деблокировку.

В ликвидации последствий ДТП участвовало 12 сотрудников экстренных служб и три спецмашины. В настоящее время устанавливаются обстоятельства происшествия.

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