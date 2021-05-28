Под Меленками из разбившейся машины деблокировали водителя и пассажира

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Управление ГИБДД УМВД России по Владимирской области, по предварительной информации, около 00.10 легковой автомобиль вылетел в кювет и врезался в столб. В результате аварии пострадали два человека.

На место прибыли экипаж ДПС, подразделения МЧС, а также бригада скорой медицинской помощи. Водитель и пассажир легковушки пострадали, сотрудникам МЧС пришлось проводить их деблокировку.

В ликвидации последствий ДТП участвовало 12 сотрудников экстренных служб и три спецмашины. В настоящее время устанавливаются обстоятельства происшествия.