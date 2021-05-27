Владимирские прокуроры нашли 537 нарушений в реализации нацпроектов

Как было озвучено на коллегии по результатам прокурорского надзора в области реализации национальных проектов, во Владимирской области в этой сфере далеко не все гладко.

Всего в регионе реализуется 11 нацпроектов общий бюджет которых составляет более 27 миллиардов рублей.

При этом по итогам проверки выявлено 537 нарушений, по которым внесено 167 представлений, 49 ответственных чиновников наказаны дисциплинарно, 20 человек привлекли к административной ответственности, 18 получили предостережения, 40 заявлений было подано в суд, а в одном случае прокуроры вовсе направили материалы проверок в органы следствия для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.

Чаще всего среди нарушений надзорное ведомство встречало заключение контрактов с нарушением условий торгов, выполнение работ не в срок (в том числе речь идет о строительстве сельских фельдшерско-акушерских пунктов и капремонта поликлиник), плохое обеспечение пациентов лекарствами, а также принятие заказчиками несоответствующих заданию работ.

В частности, больные с сердечно-сосудистыми недугами (и не только они) не могли получить вовремя лекарства из-за плохой организации закупок, а по нацпроекту «Жилье и городская среда» нередко переселяемые из аварийного жилья люди не могли полностью получить возмещение убытков.

Кроме того, в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» деньги переводились несвоевременно, а подрядчикам не всегда направлялись претензии по качеству, в то время как по нацпроекту «Экология» обнаружены факты запоздалой рекультивации свалки в Красной Горбатке, недостоверная информация по конкурсу на рекультивацию свалки в Оргтруде, плохие работы по реабилитации реки Унжа в Меленках.

Даже в области культуры прокуроры обнаружили дробление закупок с целью ухода от конкуренции, нарушение сроков оплаты, простой оборудования и поставку некачественной продукции.

По всем фактам будут приняты соответствующие прокурорские решения.