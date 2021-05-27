Юрий Дударев после работы в ярославском правительстве устроился в муромский водоканал

. Фото: Илья АРХИПОВ

Неожиданное возвращение во Владимирскую область! Юрий Дударев, который последние семь лет работал в Правительстве Ярославской области возглавил муромский водоканал. Об этом сообщил глава округа Муром Евгений Рычков.

Рычков также добавил, что главной задачей коммунальщика будет решение вопросов по вхождению местного водоканал в федеральные программы по "чистой воде", а также модернизаций городской системы водоснабжения.

Юрий Дударев известен во Владимирской области. Он возглавлял управление ЖКХ в городе Владимире при администрации Александра Рыбакова. Когда последний в 2012 году проиграл выборы, Дударев перешел на работу в областную администрацию. Сначала он был заместителем руководителя в региональном департаменте ЖКХ, а потом и вовсе воглавил его. Однако с приходом Светланы Орловой карьера в "белом доме" для Юрия Дудаерва закончилась. Он не смог сработаться с новым главой региона и переехал в Ярославскую область, где до недавнего времени также занимался коммунальными вопросами.