За 4 месяца 2021 года офтальмологи детской городской поликлиники №1 во Владимире приняли 2200 пациентов

За четыре месяца этого года специалисты офтальмологических кабинетов Детской городской поликлиники №1 города Владимира оказали медицинскую помощь 2200 пациентам.

По словам главного врача поликлиники Татьяны Максимовой, модернизация офтальмологической службы, проходившая в 2018-2019 годах, значительно улучшила диагностику заболеваний глаз у детей. Специалисты всё чаще выявляют патологию на ранних стадиях, что позволяет начать своевременное лечение и предотвратить развитие тяжелых осложнений. Маленькие пациенты с выявленной патологией направляются в кабинет охраны зрения, где проводится лечение с применением современных аппаратов и офтальмологических тренажеров.

– Благодаря комплексному подходу к лечению глазных заболеваний увеличился процент выздоровлений при спазмах аккомодации, улучшилась острота зрения при близорукости, уменьшился процент прогрессирования миопии и другой патологии, – отметила главный врач Татьяна Максимова.