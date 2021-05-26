Владимирец попытался украсть туалетную воду в магазине «Рив Гош»

Горожанин, уже получавший административное наказание, в ноябре прошлого года в магазине «Рив Гош» в областной столице попытался незаметно вынести из торгового зала туалетную воду Lacoste pour femme Timeless, объемом 50 мл, закупочная стоимость которой 1861 рублей 35 копеек. Мимо кассы он вышел из магазина, однако при выходе из торгового центра на улице его задержал сотрудник магазина. Вину он полностью признал. Приговором Октябрьского районного суда признан виновным в попытке кражи, ему назначено наказание в виде исправительных работ на срок 5 месяцев с удержанием 15 % заработка в доход государства. Приговор вступил в законную силу.