Росгвардеец осужден за избиение подозреваемого

Приговором Александровского городского суда сотрудник Росгвардии признан виновным в превышении должностных полномочий. В конце апреля 2019 года он вместе с полицейским водителем приехал к магазину, где на крыльце обнаружили мужчину, которого очевидцы назвали виновным в административном правонарушении. Чтобы доставить местного жителя в отдел полиции и составить протокол, росгвардеец предложил ему пройти в служебную машину, но тот отказался. Тогда правоохранитель бросил предполагаемого нарушителя на пол магазина и удерживал его там. А затем, зная, что удерживаемый в положении сидя мужчина не сопротивляется и не пытается скрыться, умышленно, демонстрируя свое превосходство как представителя власти, ударил его в лицо, в область головы сверху и в область грудной клетки. Суд признал его виновным, но назначил наказание ниже низшего предела – год условно с испытательным сроком 6 месяцев и возложением на него определенных обязанностей. Судебная коллегия по уголовным делам Владимирского областного суда, признав приговор Александровского городского суда законным и обоснованным, оставила судебный акт без изменения, апелляционное представление и апелляционные жалобы осужденного, его защитника и представителя гражданского ответчика – без удовлетворения.