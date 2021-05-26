Ковровчанин накопил по алиментам 350 тысяч рублей

Ковровский городской суд приговорил 50-летнего безработного местного жителя к 10 месяцам исправительных работ за неуплату алиментов.

Как сообщает областная прокуратура, с 7 октября 2020 года по 27 января 2021 года он не платил алименты, хотя знал о судебном решении и о возложенной на него судом обязанности по их выплате. Его сначала оштрафовали, но это не помогло. Общий долг по алиментам составил около 350 тысяч рублей.

В итоге суд и пошел на столь суровое наказание в виде исправительных работ. Помимо 10 месяцев труда на благо государства с мужчины будут удерживать в доход государства 5% заработной платы. Приговор вступил в законную силу.