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Общество26 мая 2021 13:26

Ковровчанин накопил по алиментам 350 тысяч рублей

Суд дал ему за это 10 месяцев исправительных работ
Алексей СУХОВАлексей СУХОВ
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Ковровский городской суд приговорил 50-летнего безработного местного жителя к 10 месяцам исправительных работ за неуплату алиментов.

Как сообщает областная прокуратура, с 7 октября 2020 года по 27 января 2021 года он не платил алименты, хотя знал о судебном решении и о возложенной на него судом обязанности по их выплате. Его сначала оштрафовали, но это не помогло. Общий долг по алиментам составил около 350 тысяч рублей.

В итоге суд и пошел на столь суровое наказание в виде исправительных работ. Помимо 10 месяцев труда на благо государства с мужчины будут удерживать в доход государства 5% заработной платы. Приговор вступил в законную силу.