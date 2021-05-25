В ВлГУ покажут фильм владимирского режиссера Игоря Мельникова "Ванька"

28 мая в 12 часов в актовом зале ВлГУ пройдет кинопоказ короткометражного фильма о войне «Ванька» и творческая встреча с его автором, режиссером Игорем Мельниковым.

В фильме нет батальных сцен, взрывов и крови. В объективе судьбы детей, которые трудились во время войны у станков на заводах наравне со взрослыми.

Фильм рассказывает о мальчике, у которого отец на фронте, а мама ухаживает за больной дочкой, сестренкой Ваньки, таким образом, он остался единственным мужчиной в семье и обязан помогать маме.

Режиссер Игорь Мельников расскажет о том, как над проектом трудились профессионалы и энтузиасты из Владимира, где проходили съемки, приоткроет тайны кастинга и поиска благотворительных средств на съёмочный процесс.

Надо отметить, что главную роль в фильме сыграл пятиклассник Дима Домахин, так же были задействованы профессиональные актеры Александр Миронов, Сергей Холмогоров, Виталий Панасенко и Наталья Демидова. Музыку к фильму написал владимирский композитор Алексей Сидорцев, финальную песню Евгений Ермаков.

Картина участвовала в международных кинофестивалях: «Киноша», «Тихвинская осень», Нью-Йоркский кинофестиваль короткометражного кино Роберта Дениро. На всех этих фестивалях фильм завоевал первые премии, как лучший игровой фильм.