Житель Тульской области приехал в Ковров, чтобы угнать автомобиль

По версии предварительного следствия, в июне 2018 года находился по месту жительства в городе Ржев Тульской области, где у него решил похитить автомобиль MAZDA в Коврове Владимирской области. 4 июня 2018 года он приехал в Ковров, где около дома по улице Комсомольской увидел автомобиль марки MAZDA6, подошел к автомобилю и, используя имеющееся при нем устройство – «поворот личины замка», открыл водительскую дверь и проник в салон автомобиля, запустил двигатель автомобиля, после чего скрылся на нем с места совершения преступления, распорядившись похищенным автомобилем в дальнейшем по своему усмотрению. В результате хозяин авто лишился 900 тысяч рублей – столько стоил автомобиль. После похищения автомобиля MAZDA6, мужчина передвигался на нем по Коврову и возле дома на улица Ватутина увидел припаркованный автомобиль MAZDA CX5, который также решил похитить. Но угнать иномарку ему не удалось, поскольку сработала сигнализация и заблокировала запуск двигателя. Злоумышленнику пришлось сбежать с места происшествия. Сейчас его обвиняют в краже и покушении на кражу, уголовное дело направлено в суд.