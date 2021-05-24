В Боголюбово транспортная полиция задержала мужчину с наркотиками

Сотрудники отделения по контролю за оборотом наркотиков Владимирского ЛО МВД России на транспорте пресечена противоправная деятельность местного жителя. При проведении оперативно-розыскных мероприятий в поселке Боголюбово полицейские выявили тридцатишестилетнего мужчину, который вблизи железнодорожного полотна забирал из тайника «закладку» для собственного употребления. Его задержали сотрудники транспортной полиции и доставили в помещение дежурной части. В ходе личного досмотра в его личных вещах был обнаружен сверток, перемотанный изолентой, с порошкообразным веществом светло-бежевого цвета, которое оказалось наркотиком – «солью», массой более 1 грамма. Это является крупным размером. Следственным отделением Владимирского ЛО МВД России на транспорте по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ (Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества). В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией данной статьи, - лишение свободы на срок до 10 лет.