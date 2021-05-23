Фатьяновский праздник пройдет в центре Вязников

Фатьяновский праздник песни пройдет с 15 по 17 июля, однако в этом году вместо традиционной "Солнечной поляночки" артисты выступят в центре города, на Соборной площади.

Как сообщает портал Вязники.рф, там будет установлена большая сцена и мощный звук. . Выступления артистов продлятся 2-2,5 часа. Состав исполнителей традиционно держится в секрете, но без звезд зрители не останутся.

В историческом центре расположится выставка-ярмарка «Город мастеров». На ней можно будет купить различные сувениры, книги, игрушки. А вот фуд-корты работать не будут из-за коронавирусных ограничений.