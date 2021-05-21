Во Владимире умер экс-депутат Законодательного собрания Николай Федоров

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Владимирское отделение КПРФ на своей странице в ВК сообщила о кончине экс-депутата регионального Законодательного собрания Федорова Николая Владимировича.

"Николай Владимирович родился 14 ноября 1951 года и не дожил несколько месяцев до 70-летия. Окончил филологический факультет Владимирского педагогического института, однако учителем был не столько по профессии, сколько по призванию. Николай Владимирович воспитал целую плеяду известных во Владимирской области политиков и государственных деятелей. В 1996 году был избран депутатом Законодательного Собрания. Всю жизнь оставался активным бойцом Коммунистической партии, верным товарищем и хорошим семьянином", пишут о нем коллеги из партии.

Прощание с Николаем Владимировичем состоится 22 мая, в 12.00, в Сретенской церкви Владимира (улица Ломоносова, 17).