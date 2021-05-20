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Происшествия20 мая 2021 17:08

В Муроме водитель легковой машины сбил велосипедиста

В Муроме водитель легковой машины сбил велосипедиста
Алексей КОТМЫШЕВ
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По предварительным данным Управления ГИБДД УМВД России по Владимирской области, авария произошла в 17.20.

Женщина 1979 года рождения, ехавшая за рулем легковушки «Киа Рио», выезжая со второстепенной дороги на главную, сбила проезжавшего мимо велосипедиста — мужчину 1960 года рождения.

В результате ДТП пострадал сам велосипедист — врачи скорой медицинской помощи, прибывшие на место, диагностировали у него ушиб правой кисти и перелом мизинца, госпитализация пострадавшему не потребовалась.

По факту ДТП в Госавтоинспекции проводится проверка.

ДТП