В Муроме и Владимире железнодорожники готовятся к строительству М-12

Как сообщает Горьковская железная дорога — филиал ОАО «РЖД», уже сейчас на линии началась подготовка к приему грузов, которые направят поездами на строительство платного автобана.

Так, в Муроме и на станции Юрьевец в черте Владимира были переоборудованы погрузочно-разгрузочные пункты. Здесь поставлены автомобильные весы, а также обустроено специальное покрытие площадки для навалочных грузов, что позволит лучше перерабатывать сыпучие материалы.

Также в ближайшее время на ГЖД в этих же целях поступят шесть погрузчиков с грейферным захватом и три ковшовых погрузчика, однако на какие именно станции отправят эту технику пока не сообщается — кроме Владимирской, аналогичные работы начались в Нижегородской области и в Чувашии.