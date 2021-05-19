Мастер художественной вышивки Клара Сухарева подарила ВСМЗ 22 свои картины

Фото Владимиро-Суздальского музея-заповедника.

Мастер художественной вышивки Клара Семёновна Сухарева подарила Владимиро-Суздальскому музею-заповеднику 22 картины, выполненные в различных техниках. Передача полотен прошла в музейном центре «Палаты».

На счету рукодельницы более 270 выставок в России и за рубежом. Она провела почти 200 мастер-классов, 15 лет преподавала в Центре народного творчества. Клара Сухарева является членом творческого Союза художников России и Международной федерации художников. Её девизом по жизни является ёмкая фраза: "Я не жду вдохновения, я иду к нему сама!"

Во время торжественной передачи картин генеральный директор Владимиро-Суздальского музея-заповедника Сергей Рыбаков вручил Кларе Семеновне благодарственное письмо за плодотворное сотрудничество и пополнение фондовых коллекций авторскими художественными произведениями. Он подчеркнул, что для музея произошло важное событие, так как значение творчества художницы сложно переоценить.