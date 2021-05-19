Во Владимире от коронавируса привились 7,5 процентов горожан

Как сообщают в мэрии, по состоянию на 18 апреля первый компонент вакцины от нового коронавируса получили 26890 жителям Владимира. Оба компонента вакцины получил уже 21815 человек, а очереди на прививку ожидает 1395 человека. Прививки можно сделать в семи поликлиниках (ГБУЗ ВО ГП № 1 г. Владимира — 77-30-83, 54-71-81, ГБУЗ ВО ГП № 2 г. Владимира — 77-31-53, ГБУЗ ВО ГБ № 2 г. Владимира — 53-57-84, ГБУЗ ВО ГП № 4 г. Владимира — 77-32-01, ГБУЗ ВО ГКБ № 5 г. Владимира — 77-34-90, ГБУЗ ВО ГБ № 7 г. Владимира — 45-61-36, Отделенческая больница на ст. Владимир (железнодорожная больница ОАО «РЖД») - 54-32-13 (регистратура)), а также в гипермаркете «Глобус». Все лечебные учреждения города, в которых проводится вакцинация, имеют необходимый запас вакцины. Всего за время проведения вакцинации в лечебные учреждения областного центра поступило 33990 доз вакцины.