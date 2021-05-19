Во Владимире осужден водитель, по вине которого пострадал 3-летний ребенок

Как сообщает прокуратура Владимирской области, Октябрьским райсудом Владимира был вынесен приговор 31-летнему владимирцу, который обвинялся в нарушении правил дорожного движения, которое повлекло тяжкий вред здоровью человека.

Судом установлено, что в июле прошлого года молодой человек перевозил малыша 2018 года без удерживающего устройства, и при этом проскочил под красный сигнал светофора. В результате автомобиль с ребенком ударила в бок другая машина, из-за чего ребенок получил серьезные травмы.

Сам подсудимый после судебного разбирательства свою вину полностью признал. В итоге суд приговорил водителя к 2 годам ограничения свободы с лишением права заниматься работой, связанной с управлением транспортными средствами на 1,5 года.

Приговор вступил в законную силу.