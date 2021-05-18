Владимирка, ударившая любимого ножом, готовится выйти за него замуж

Фрунзенский районный суд признал жительницу Владимира виновной в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением предмета, используемого в качестве оружия. Вечером 3 декабря прошлого года пьяная женщина у себя дома приревновала гражданского мужа к своей знакомой, пришедшей в гости, и ударила мужчину ножом в живот. Сразу же она постаралась помочь раненому, вызвала медиков, добровольно оплатила все лечение, полностью признала вину. Сейчас она и ее гражданский муж подали заявление. Но суд назначил ей наказание в виде лишения свободы сроком на два года с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Реальное отбывание наказание отложили до момента, когда ее десятилетнему ребенку исполнится четырнадцать лет.