В Муромском районе в ДТП с двумя автомобилями пострадал 4-летний ребенок

По предварительной информации Управления ГИБДД УМВД России по Владимирской области, в 16.50 на 2 километре объездной автодороги Мурома женщина 1991 года рождения, ехавшая на «Ладе» девяносто девятой модели при выезде на главную дорогу не пропустила ехавший по ней автомобиль «Лада Приора», которым управлял мужчина также 1991 года рождения.

В результате ДТП пострадала женщина-водитель, у которой прибывшие на место аварии врачи диагностировали сотрясение мозга и черепно-мозговую травму, а также ребенок 2017 года рождения из «Приоры», который получил сотрясение мозга и ушиб лица. Обоим пострадавшим госпитализация не потребовалась.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции устанавливают причину произошедшего, по факту ДТП проводится проверка.