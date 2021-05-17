Владимирцы стали реже жаловаться на банки и страховые компании

В первом квартале этого года в Банк России поступило 371 обращение от жителей Владимирской области - это на 101 заявление меньше, чем годом ранее. Меньше жаловаться на банки на 10% (215 обращений) произошло за счет уменьшения обращений по потребительскому кредитованию (с 103 до 61) и по ипотеке (с 32 до 21). Также за первые три месяца 2021 года не было ни одного заявления, связанного с проблемами погашения кредита, а годом раньше таких насчитывалось 24, а также с невозможностью выполнять обязательства по кредитному договору (было 12). Уменьшилось количество жалоб на контакты с должниками после их отказа от взаимодействия с 21 до трех. Количество жалоб на страховые услуги сократилось с 55 до 44. Поступило всего 10 обращений за квартал по поводу оформления полиса ОСАГО, но появились жалобы на страхование от несчастных случаев и болезней, страхование жизни. На микрофинансовые организации владимирцы пожаловались 41 раз (в первом квартале прошлого года — 39 раз). Обращения касались в основном взимания комиссий и навязывания дополнительных услуг при оформлении займа. При этом произошло снижение количества жалоб с 15 до 5 на совершение действий, направленных на возврат задолженности по договору микрозайма. Также Банк России получил 29 жалоб от владимирцев на продажу сложных финансовых продуктов под видом вкладов.

- Как показал анализ обращений, банки часто предлагают традиционные вклады и комбинированные продукты в одном и том же разделе. Неопытные инвесторы могут воспринимать комбинированные продукты в качестве обычных банковских вкладов «с повышенной ставкой», не осознавая их принципиальных отличий — в частности, что деньги, вложенные в инвестиционную часть сложного продукта, не застрахованы государством, а доходность по ним не гарантирована, − пояснила управляющий Отделением Владимир Банка России Надежда Калашникова.