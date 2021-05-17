Во Владимир с гастролями приедет симфонический оркестр Белгородской областной филармонии

19 мая в 18.30 на сцене Владимирской областной филармонии выступит симфонический оркестр Белгородской областной филармонии, художественный руководитель и главный дирижер – заслуженный деятель искусств РФ Рашит Нигматуллин.

С оркестром выступят академический хор Белгородской государственной филармонии, главный дирижер Елена Алексеева и солисты - лауреаты международных конкурсов Галина Зольникова (сопрано) и Гайк Казазян (скрипка).

В программе концерта - возрожденное произведение знаменитого белгородца, хорового педагога Гавриила Ломакина — кантата Stabat Mater, а также музыка его современников и учеников: Михаила Глинки — испанская увертюра «Ночь в Мадриде», хор «Славься» из оперы «Жизнь за царя», Петра Чайковского — Концерт для скрипки с оркестром ре мажор.

В рамках гастрольной акции будет представлена выставка репродукций картин потомков композитора Гавриила Ломакина из фондов Белгородского государственного художественного музея. Кроме того, по итогам акции планируется запись CD-диска. Нотное издание кантаты Ломакина будет распределено в концертные и образовательные музыкальные организации, в нотные библиотеки, региональные отделения Союза композиторов РФ.