В Курлово детскую спортивную площадку построили на газовой трубе высокого давления

Эксперты Общероссийского народного фронта во Владимирской области проверили ряд спортивных объектов в Курлово, благоустройство которых проводилось в прошлом году. И практически все сделаны с нарушениями.

Так, стадион в городе Курлово, отремонтированный за почти 7 млн рублей сделали так: на беговой дорожке разместили канализационный люк, дренажная система, которую подрядчик якобы сделал, не работает, местный асфальт, по словам активистов прослужит максимум год.

Но больше всего вопросов возникло у экспертов к спортплощадке на улице Володарского, где вопреки всем правилами и проекту подрядчик сместил место застройки спортплощадки и построил ее на газовой трубе высокого давления, что делать категорически запрещено. О недостатках уже сообщили главе администрации города Курлово.