В Гусь-Хрустальном онкобольной не давали положенные лекарства

Гусь-Хрустальная межрайонная прокуратура провела проверку по факту несвоевременного обеспечения льготным лекарственным препаратом местной жительницы. После обследований в одном из медицинских научно-исследовательских центров столицы пациентке установлен онкологический диагноз, назначено лечение препаратом «Соматулин Аутожель» (Ланреотид). Но посколкьу в начале прошлого года Уршельская районная больница своевременно не закупила лекарства, жизненно необходимых пациентке, главным врачом этого учреждения ей выписаны рецепты для самостоятельного приобретения за счет личных денег. Общая стоимость купленных женщиной медицинских препаратов с февраля по апрель 2020 года составила более 305 тыс. рублей. В этой связи межрайонным прокурором в суд направлено исковое заявление о взыскании с лечебного учреждения в пользу пациентки указанной суммы. Иск прокуратуры удовлетворен, решение суда исполнено, денежные средства в полном размере перечислены онкобольной.