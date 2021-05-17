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Звезды17 мая 2021 11:05

Во владимирском Центре ИЗО открылась выставка лучших скульпторов и художников России

Всего представлено более 460 работ от 204 авторов
Алексей СУХОВАлексей СУХОВ
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Фото предоставлено АВО.

Фото предоставлено АВО.

15 мая в Центре пропаганды изобразительного искусства во Владимире открылась II Всероссийская выставка "Скульптура малых форм. Графика". Её организаторами выступают Союз художников России и администрация Владимирской области.

Проект "Скульптура малых форм. Графика" уникален по представительству крупнейших современных скульпторов и художников графического искусства. Экспозиция охватывает многие регионы нашей страны. Представлено более 460 работ в стиле реализма от 204 авторов из 40 городов России.

«Выставка обязательно откроет новые имена и ещё раз продемонстрирует глубину и величие больших мастеров. Можно сказать, проект уже получил прописку на Владимирской земле. Ожидается, что на следующей выставке – в 2024 году – особенно ярко прозвучит тема древнего Суздаля, который будет отмечать своё 1000-летие», – рассказала директор департамента культуры Владимирской области Алиса Бирюкова.

Культура