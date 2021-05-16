В Муроме во время урагана прошел град размером в полтора сантиметра

Такого размера град прошел в Муроме 15 мая. Фото: предоставлено очевидцем

Как рассказали сами жители Мурома, ураган, обрушившийся на город 15 мая, наделал немеало дел: в частности, в парке Гагарина, на центральных улицах и еще в ряде общественных мест рухнули деревья. По словам одного из очевидцев, в местном гаражном массиве в районе железной дороги упали несколько столбов.

Помимо прочего, стихия обрушилась на храмы: сильно погнулся крест на Троицкой церкви в Карачарово, подобным образом пострадали кресты и купола других храмов. Кроме того, местами шквал срывал кровли, переворачивал теплицы и повреждал автомобили.

- Сильнее всего стихия прошла по Муромскому и Гороховецкому районам,откуда поступали сообщения о поваленных деревьях, повреждениях автомобилей и других инцидентах, однако силы и средства МЧС задействовать не пришлось, - сообщила руководитель пресс-службы ГУ МЧС России по Владимирской области Екатерина Мищенко.

Муром накрыло не только дождем и ветром — жители города рассказали «КП», что в разгар урагана пошел град, размеры крупинок которого оказались размером порядка 1,5 сантиметров - это приблизительно равно размеру мелкого перепелиного яйца. Град продолжался в течение пяти-семи минут.

К счастью, по сведениям регионального главка МЧС, в результате стихии никто из людей ни в Муроме, ни в Гороховце, ни в других уголках области не пострадал.