За сутки во Владимирской области еще 60 человек выздоровело от коронавируса

Всего за время пандемии в регионе сумело победить коронавирус 30 297 жителей, а умерло от него 1 149. Как отмечают в департаменте образования, статистика по умершим формируется только после завершения всех необходимых исследований. Несмотря на то, что новые случаи коронавируса в области выявляют ежедневно, запас коек для больных коронавирусом есть. По состоянию на 15 мая в медицинских организациях региона действуют 738 коек для пациентов с новой коронавирусной инфекцией. 68,2 процента из них занято (503), свободны – 235 коек. Напомним, номер «горячей линии» Департамента здравоохранения по вопросам новой коронавирусной инфекции: 8 (800) 350-17-33. Единый номер вызова экстренных оперативных служб, в том числе скорой медицинской помощи, – 112. Единый круглосуточный телефон социальной помощи – 8 (800) 450-01-21 или (4922) 36-28-33.