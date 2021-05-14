Меньше 90% владимирцев получают чистую воду

Во Владимирской области на мероприятие проекта «Чистая вода» планируют потратить за шесть лет 1,7 миллиарда рублей. В 2019 году реконструирован городской водозабор в Меленках, в прошлом году реконструировали водозабор в Юрьеве-Польском, построили водозаборных скважин в Лакинске и завершили первый этап реконструкции системы водоснабжения в селе Ковардицы Муромского района. В этом году двести миллионов потратят на строительство и реконструкцию семи объектов питьевого водоснабжения в Киржаче, Петушках, Меленковском и Гороховецком районах, на пяти из них уже начали работы. В следующем году планируется привести чистую воду в ряд деревень Меленковского района, отр6емонтировать центральный водозабор в Петушках, реконструировать водопроводы в поселке Городища, Шихабалово Юрьев-Польского района. В Радужном, жители которого не раз жаловались на качество воды, работы запланированы на 2023 год. Пока чистой водой в регионе обеспечены 89,3% жителей. Среди горожан процент выше – 97,5%. Планируется, что в 2024 году цифры вырастут – чистую воду получат 100% горожан и 94,5% всех владимирцев.