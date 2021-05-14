В Суздальском районе на пожаре в двухэтажном доме погиб один человек

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, в 19.02 на пульт дежурной смены Центра управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре в жилом доме села Суромна, по адресу: улица Центральная, 40.

К место ЧП прибыли семь пожарных машин и 20 огнеборцев, однако вызов оказался поздним, и к моменту приезда первых расчетов дом уже горел открытым пламенем.

- К сожалению, на пожаре обнаружен погибший мужчина, личность его устанавливается, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Владимирской области.

В итоге пожар был ликвидирован на площади 120 квадратных метров. Причины возгорания в настоящее время устанавливают дознаватели МЧС.