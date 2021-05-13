Гусевчанин продал жительнице Суздаля несуществующий телевизор

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, 39-летняя жительница Суздальского района обратилась в полицию после того, как поняла, что стала жертвой обмана.

По словам женщины, накануне она нашла на одном известном сайте объявлений сообщение о продаже телевизора. По договоренности с продавцом она перевела ему 4500 рублей, но технику так и не получила, а продавец перестал выходить на связь.

В ходе работы оперативникам удалось вычислить подозреваемого, которым оказался 34-летний житель Гусь-Хрустального района. По месту регистрации мужчина не жил, однако полицейским удалось установить его место жительства и задержать фигуранта.

Мужчина сознался в мошенничестве, объяснив, что с самого начала собирался лишь получить обманом деньги, а никакого телевизора в действительности у него не было.

По факту мошенничества следователями возбуждено уголовное дело.

Вместе с тем, в региональном главке полиции предупреждают жителей области о необходимости быть бдительными: только с 11 мая владимирцы перевели мошенникам более 2,5 миллионов рублей.