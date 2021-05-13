Владимир
Еще
Радио
Владимир
Еще
Радио
Владимир
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия13 мая 2021 16:04

Под Петушками ликвидирован крупный пожар в строительном магазине

Огненный инцидент случился днем 13 мая в деревне Старое Перепечино
Алексей КОТМЫШЕВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, диспетчерам пожарной охраны поступила информация о горении магазина на улице Вокзальной, 63. На место ЧП выехали подразделения Петушинского и Московского пожарных гарнизонов — в общей сложности 26 человек личного состава МЧС и восемь пожарных машин.

По прибытии на место выяснилось, что горит кровля магазина стройматериалов на площади 500 квадратных метров.

Огнеборцы в 14.51 ликвидировали открытое горение, никто из людей не пострадал. В настоящее время дознаватели МЧС устанавливают причину пожара.

ЧП