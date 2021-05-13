Во Владимирской области за неделю 26 человек пострадали от укусов клещей

Как сообщает Управление Роспотребнадзора по Владимирской области, среди 26 человек, укушенных клещами в регионе, 19 оказались детьми. И детям и взрослым, пострадавшим от лесных кровососов, оказана медицинская помощь.

Всего за неделю в областном Центре гигиены и эпидемиологии было исследовано 15 клещей, снятых с людей и доставленных в лабораторию. Ни одного случая инфекционных заболеваний, передающихся с клещами, в результате не выявлено.

Санитарные врачи по-прежнему рекомендуют при походах в лес и других выездах на природу соблюдать меры предосторожности, на открытые участки тела наносить специальные репелленты, но по возможности надевать как можно более плотную одежду, кофты заправлять в брюки, а брюки в сапоги, постоянно носить головной убор и проверять себя и спутников на наличие клещей на одежде.

Снятых клещей можно доставить на исследование в лабораторию областного Центра гигиены и эпидемиологии, расположенного по адресу: Владимир, улица Токарева, 5.