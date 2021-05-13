Во Владимире угонщик насмерть разбился на похищенном автомобиле

Как сообщает отдел ГИБДД УМВД России по городу Владимиру, в 22.50 в районе дома №211 по улице Лакина водитель легкового автомобиля «БМВ» вылетел с трассы. После этого машина на полной скорости врезалась в кирпичный гараж.

К сожалению, находившийся за рулем водитель погиб на месте. Как выяснили полицейские, управлял машиной не хозяин — автомобиль был угнан. Личность погибшего на момент аварии установить не удалось. Ранее владимирцы в соцсетях сообщали, что в течение дня несколько раз видели этот «БМВ» на улицах города, где он совершал опасные маневры на большой скорости.

Известно, что перед аварией автомобиль отдавали в автосервис, и якобы за рулем находился один из его сотрудников. Однако в полиции данный факт не комментируют. Как уточнили в УМВД России по Владимирской области, в настоящее время по факту произошедшего проводится доследственная проверка.