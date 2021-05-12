Кольчугинец обокрал спящую хозяйку квартиры

Как рассказали в УМВД России по Владимирской области .в полицию обратилась 58-летняя жительница Кольчугинского района. Женщина рассказала, что из ее квартире пропали вещи, стоившие в общей сложности 75 тысяч рублей. Как оказалось, их похитил двадцапятилетний местный житель. Молодой мужчина выпивал вместе с хозяйкой квартиры, а когда она попросила его уйти, заметил, что дверь женщина не заперла. Выждав время, он вернулся, и убедившись. Что хозяйка спит, похитил вещи. Часть украденного удалось вернуть. Сейчас уголовное дело направлено в суд, кольчугинцу светит до шести лет лишения свободы.