Во Владимирской области 13 семей погибших военнослужащих поучат деньги на ремонт домов

В этом году 13 семей владимирских военнослужащих, потерявших кормильца, получат средства на ремонт индивидуальных жилых домов. На средства из федерального бюджета раз в десять лет могут претендовать вдовы, дети погибших и те, кото находится на их иждивении. Размер выплаты на проведение ремонта индивидуального жилого дома определяется исходя из стоимости ремонта одного квадратного метра и нормы общей площади индивидуального жилого дома с учетом количества граждан, постоянно проживающих в качестве собственников: 33 квадратных метра - на одиноко проживающего гражданина, 42 - на семью, состоящую из двух человек, по 18 «квадратов» - на каждого члена семьи, состоящей из 3 человек и более. В 2020 году выплатой воспользовались одиннадцать жителей области из числа членов семей погибших или умерших военнослужащих. В этом году средства на ремонт получат 13 заявителей, средний размер выплаты составит 250 861,76 руб. Деньги они должны получить в июле.