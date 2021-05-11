Главный инженер из Камешково получил штраф за присвоение

Главный инженер МУП Камешковского района «Инженерные Технологии» осужден за присвоение вверенного ему имущества с использованием служебного положения. Являясь главным инженером МУП «ИнТех», и по совместительству исполняя обязанности директора этой же организации, он с целью личного обогащения подписал и утвердил приказ о привлечении его, как главного инженера, в выходной день к проведению работ по чистке линии канализационных сетей, чистке ловушек, проверке клапанов на центральном водопроводе. После чего незаконно подписал и утвердил рапорт явок о его работе в выходной день на три часа. И незаконно получил оплату - 1 652 рубля 98 копеек. Свою вину мужчина так и не признал, но суд посчитал, что она доказана, но с учетом положительных характеристик назначил наказание ниже низшего предела, предусмотренного статьей – штраф тридцать тысяч рублей. Осужденный обжаловал приговор, но областной суд оставил его без изменений.