Житель Суздальского района угнал автомобиль и бросил его на дороге

Как рассказали в УМВД России по Владимирской области, в полицию в конце апреля обратился житель Юрьев-Польского, у которого пропал припаркованный у дома ВАЗ-21099. Через несколько часов сотрудники ОГИБДД у одного из районных сел нашли пропавший автомобиль, однако водителя в нем не было. Позднее полицейские отыскали и задержали подозреваемого – им оказался тридцатилетний житель Суздальского района. Как оказалось, он приехал в гости к своему приятеля в Юрьев-Польском и ночью решил уехать домой. На улице мужчина заметил внимание автомобиль, который не был заперт и решил уехать на нем. По пути отечественное сломалось и злоумышленник оставил его. Отделением дознания в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 166 УК РФ (неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения (угон).