В Лакинске на пожаре погиб мужчина

Фото предоставлено ГУ МЧС России по Владимирской области.

В Лакинске 9 мая произошел трагический случай. Во время пожара в частном доме погиб 80-летний мужчина.

Как сообщили в ГУ МЧС России по Владимирской области, в 17 часов вечера им поступил сигнал о пожаре в частном жилом доме на улице Суворовской. Приехавшие на место пожарные, увидели, что огонь уже вовсе полыхает внутри дома. Во время тушения спасатели наткнулись на тело хозяина дома. Тот уже был мертв. Скорее всего, он спал во время пожара.

Общая площадь возгорания составила 52 квадратных метра. К ликвидации пожара привлекалось 4 единицы техники, 13 человек личного состава. Дознаватели МЧС России устанавливают причину пожара.