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Общество7 мая 2021 13:44

В Кольчугинском районе прокуроры потребовали построить сельскую баню

Оказалось, что на территории поселка Бавлены общественная баня отсутствует
Алексей КОТМЫШЕВ
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Как сообщает прокуратура Владимирской области, о своей проблеме жители Бавлен рассказали руководству областного надзорного ведомства еще в январе во время личного приема.

Кольчугинская межрайонная прокуратура по факту отсутствия бани провела проверку, в ходе которой обнаружила, что необходимым количеством банных мест селяне не обеспечены. В связи с этим надзорное ведомство обратилось с иском в суд, потребовав от администрации района наконец построить «чистое место».

Кольчугинский городской суд требования прокурора удовлетворил, однако пока решение в законную силу не вступило и может быть обжаловано.