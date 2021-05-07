В Кольчугинском районе прокуроры потребовали построить сельскую баню

Как сообщает прокуратура Владимирской области, о своей проблеме жители Бавлен рассказали руководству областного надзорного ведомства еще в январе во время личного приема.

Кольчугинская межрайонная прокуратура по факту отсутствия бани провела проверку, в ходе которой обнаружила, что необходимым количеством банных мест селяне не обеспечены. В связи с этим надзорное ведомство обратилось с иском в суд, потребовав от администрации района наконец построить «чистое место».

Кольчугинский городской суд требования прокурора удовлетворил, однако пока решение в законную силу не вступило и может быть обжаловано.