Во Владимире в областной детской больнице нашли просроченный «Геркулес»

Как сообщает Управление Россельхознадзора по Владимирской области, в конце апреля сотрудники ведомства завершили проверку ОДКБ в части закупленных для государственных нужд круп.

К сожалению, не все оказалось гладко. Так, проверяющие обнаружили 139 килограммов овсяных хлопьев «Геркулес» с истекшим сроком хранения, 99 килограммов шлифованного колотого гороха не соответствовали требованиям ГОСТ — в них нашли слишком высокое содержание сорной примеси. Наконец, проверка обнаружила 90 килограммов гречки, которая была закуплена по прекращенной декларации о соответствии.

Все это создает потенциальную угрозу для здоровья людей. Поэтому на больницу был составлен протокол об административном правонарушении. Также в ближайшее время административные меры примут к поставщикам негодной крупы.