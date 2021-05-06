Владимирского нумизмата обманули трое парней из Омской области

Как сообщает МВД России, на днях сотрудники омского главка полиции при силовой поддержки бойцов СОБР Росгвардии задержали двух 18-летних и одного 21-летнего местных жителей, обвиняемых в целой серии мошенничеств.

Первой их жертвой стал 30-летний нумизмат из Владимирской области, который минувшим мартом в сообществе коллекционеров монет в соцсети нашел объявление о продаже золотой пятирублевой монеты Николая II 1897 года выпуска за 16 тысяч рублей.

Продавец потребовал предоплату, владимирец перевел деньги, а взамен получил современную десятирублевку, после чего понял, что стал жертвой жуликов, и отправился писать заявление в полицию.

Сыщики вышли на Омскую область, где и вычислили подозреваемых, двоим из которых на момент преступления не было даже 18 лет. Оказалось, что наш земляк не единственная их жертва — молодые омичи подобным образом «развели» несколько десятков жителей Москвы, Тулы, Нижнего Новгорода и Новосибирска.

В настоящее время полицейские проверяют их на причастность к другим подобным преступлениям. По данным фактам СК России по Омской области возбудил уголовное дело по статье «Мошенничество с использованием электронных средств платежа, совершенное в значительном размере».