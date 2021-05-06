В Муроме произошел пожар в трехквартирном жилом доме

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, 5 мая в 16.07 на пульт диспетчеров пожарной охраны поступила информация о пожаре в одноэтажном доме на улице Филатова. К месту ЧП выехали три пожарные машины и 10 человек личного состава МЧС.

Как выяснилось, пожар случился в трехквартирном жилом доме, где загорелась одна из комнат. Огонь успели остановить на площади 7 квадратных метров. В результате в одной из квартир пострадали только вещи и внутренняя отделка. К счастью, никто из людей не погиб и не пострадал.

В настоящее время причину пожара устанавливают дознаватели МЧС.