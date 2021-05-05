Во Владимире День Победы начали праздновать с «улицы Победителей»

Как сообщает администрация города Владимира, 5 мая на торжественные мероприятия, приуроченные ко Дню Победы, собрались жители улицы Совхозной. Эту улицу с подачи владимирского краеведа Юрия Никитина местные жители стали называть «улицей Победителей», так как в начале 50-х годов именно здесь поселилось очень много участников Великой Отечественной войны.

На состоявшийся праздник собрались жители всех возрастов, многие пришли с портретами своих ветеранов-героев, организовав небольшой «Бессмертный полк». Перед участниками выступили городские музыкальные коллективы, а завершилось мероприятие возложением цветов к обелиску в честь участников Великой Отечественной войны.

В других уголках областного центра следом за «улицей Победителей» также начали проходить мероприятия в честь Дня Победы.