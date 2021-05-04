Жители Юрьевца пожаловались на шум от железнодорожной станции

Как сообщает Приволжская транспортная прокуратура, на днях заместитель руководителя надзорного ведомства Оксана Воскресенская проводила личный прием граждан во Владимире. К ней на прием пришли сразу восемь жителей микрорайона Юрьевец, которые посетовали на железную дорогу.

По словам горожан, станция Юрьевец создает им «неудобства в повседневной жизни» - люди живут в многоквартирных домах поблизости от шумного «соседа», и вынуждены постоянно терпеть грохот.

В транспортной прокуратуре по факту обращения организовано проведение проверки, ход которой взят руководством на контроль. В случае, если доводы жителей подтвердятся, надзорное ведомство будет принимать меры.