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Общество4 мая 2021 16:27

Жители Юрьевца пожаловались на шум от железнодорожной станции

Сразу несколько владимирцев обратились с этой проблемой к прокурорам
Алексей КОТМЫШЕВ
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Как сообщает Приволжская транспортная прокуратура, на днях заместитель руководителя надзорного ведомства Оксана Воскресенская проводила личный прием граждан во Владимире. К ней на прием пришли сразу восемь жителей микрорайона Юрьевец, которые посетовали на железную дорогу.

По словам горожан, станция Юрьевец создает им «неудобства в повседневной жизни» - люди живут в многоквартирных домах поблизости от шумного «соседа», и вынуждены постоянно терпеть грохот.

В транспортной прокуратуре по факту обращения организовано проведение проверки, ход которой взят руководством на контроль. В случае, если доводы жителей подтвердятся, надзорное ведомство будет принимать меры.